Pokémon GO

Niantic hat die nächste Pokémon-Generation für Pokémon GO für die nächste Zeit angekündigt. Das sind alle Infos, die wir bisher haben:

Pokémon GO wird bald um Pokémon aus Sinnoh erweitert. Nach einem ersten Teaser im Sommer rückt die Verteilung der Taschenmonster aus Pokémon Diamant, Perl und Platin endlich in greifbare Zukunft. Zwar gibt es noch keinen konkreten Termin, möglicherweise ist es aber bereits diese Woche soweit.

Zusammen mit dem nächsten Update wird es auch einige andere Neuerungen geben. Das Wettersystem wird offenbar einen geringeren Einfluss darauf haben, welche Pokémon auftauchen. Darüber hinaus sollen künftig mehr unterschiedliche Pokémon in und um Parks erscheinen.

Auch Änderungen an den Wettkampf- und Trefferpunkten wurden angekündigt, um die Lücken zwischen Pokémon mit niedrigen und hohen HP zu schließen. Auch einige Eingriffe an den Verteidigungswerten der Taschenmonster werden wohl vorgenommen. In einem neuen Trailer sehen wir andeutungsweise die Sinnoh-Starter-Pokémon Chelast, Plinfa und Panflam. Diesen wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten.