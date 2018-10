Sammelt eure liebsten Heiligen! Der Vatikan hat eine App veröffentlicht, die ganz ähnlich wie Pokémon GO funktioniert. Das ist Follow JC Go.

Jurassic World Alive, Phanatastische Tierwesen, The Walking Dead: Our World, Ghostbusters World und nun Follow JC Go. Der Vatikan tut es einigen anderen Nachahmern gleich und hat eine App entwickelt, die sich Pokémon GO zum Vorbild genommen hat. Statt Taschenmonstern sammelt ihr in dem Spiel berühmte Figuren aus der Heiligen Schrift, um sie eurem Evangelisierungsteam hinzuzufügen.

Eure Aufgabe ist es, eine Sonntagsschule voller Heiliger und anderer Bibelfiguren aufzubauen. Die findet ihr - natürlich - in eurer Nachbarschaft. Kämpfen müsst ihr gegen sie allerdings nicht. Sie schließen sich euch an, wenn ihr ihnen ein paar religionsbezogene Fragen beantwortet. Wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seit, euren Kader aufzustocken, lauft ihr umher und sammelt Items, die es euch erlauben, zu essen, zu trinken und zu beten, damit euer Level für die unterschiedlichen Werte steigt.

Und wie in all den anderen GPS-Games gibt es natürlich auch in Follow JC Go die Möglichkeit, Geld auszugeben. Wenn ihr einen Betrag für wohltätige Zwecke spendet, erhaltet ihr ein paar Gegenstände als Dank. Der einzige Nachteil: Das Spiel ist komplett in italienischer Sprache gehalten. Außerdem müsst ihr euch mit einem Facebook- oder Google-Account anmelden.