Pokémon Go

Wann kommt die nächste große Neuerung für Pokémon Go? Dataminer haben einige spannende Details im Code entdeckt. Darunter auch Hinweise auf Team Rocket.

Seit der Einführung der eher selten genutzten PvP-Kämpfe in Pokémon Go fehlt in der Erfolgs-App etwas frischer Wind. Lange wurden keine großen, neuen Features eingeführt. Nun haben Dataminer (@Chrales) im Code des Spiels Hinweise auf die Ankunft von Team Rocket gefunden. Im letzten Update finden sich Dialogzeilen, die der jetzt noch nicht offiziell angekündigten bösen Organisation zuzuordnen sind.

Erst auf dem kürzlich stattgefundenen Pokémon Go Fest in Dortmund hat Niantic die kultigen Verbrecher in Form eines Heißluftballons mit einem großen "R" darauf angedeutet. Wer die Fotofunktion der App auf dem Event nutzte, wurde sogar von Mitgliedern von Team Rocket gefotobombt. Wann die Verbrecherbande das Spiel unsicher machen wird, ließ sich noch nicht herausfinden, dafür gibt es im Code den Hinweis auf eine weitere Neuheit: Schatten-Pokémon.

Einträgen ist zu entnehmen, dass es Pokémon geben wird, die von Team-Rocket-Rüpeln nach einem verlorenen Kampf zurückgelassen werden. Diese sollen sich in eine ominöse Version ihrer selbst verwandeln, vermutlich besagte Schatten-Pokémon (Engl.: Shadow Pokémon). Auch wenn Details kaum zu finden sind, scheint es eine Art Reinigungsprozess zu geben, um das Phänomen wieder rückgängig zu machen.