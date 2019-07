Bestätigt: Tencent werkelt ebenfalls an neuem Titel

Pokémon war ohnehin bereits eine extrem erfolgreiche Marke, doch neue Höhen erreichte das Franchise erst mit dem Release von Pokémon GO. Nun könnte der langjährige Erfolgstitel einen Mobile-Nachfolger erhalten.

Ab sofort ist es jedenfalls hochoffiziell, dass sich ein neues Pokémon für mobile Endgeräte in Arbeit befindet. Das neue Spiel für iOS und Android entsteht beim China-Riesen Tencent Games in Kooperation mit The Pokémon Company.

Während dieser Umstand in einem Bericht von Reuters offiziell bestätigt wird, sind weitere Details zum neuen Mobile-Projekt gegenwärtig aber noch rar gesät. Auch ist unklar, ob das Spiel international oder womöglich ausschließlich in China erscheinen wird; wahrscheinlicher ist aber eher Ersteres.

Tencent stärkt seine Position bei Nintendo, einem Teileigentümer von The Pokémon Company, weiter. Zuletzt vereinbarten beide Unternehmen bereits einen Deal, der Tencent die Switch nach China bringen lässt.

Im Mobile-Bereich hat sich der chinesische Entwickler vor allen Dingen mit dem erfolgreichen MOBA Honor of Kings einen Namen gemacht. International ist euch dieser Titel vielleicht eher als Arena of Valor bekannt.