Vergangenen Samstag hattet ihr - zumindest in der Theorie - die Chance ein schillerndes Barschwa in Pokémon Go zu fangen. Das Event ging allerdings nach hinten los - nun wird Niantic scharenweise für die verschwendete Zeit kritisiert, aber auch konstruktive Kritik für künftige Events dieser Art wird geäußert.

Vergangenen Samstag startete Niantic in Pokémon Go zum ersten Mal ein Event, das etwas anders als die monatlichen Community Days funktionierte. Von 11 bis 14 Uhr, also innerhalb von drei Stunden, konntet ihr an jedem PokéStop eine Quest erhalten, bei deren Abschluss ihr dem recht seltenen Fisch-Pokémon Barschwa begegnet. Dabei solltet ihr sogar auf ein begehrtes schillerndes Exemplar treffen können - zumindest in der Theorie. In der Praxis sah das ganz anders aus.

Während in Community Days die Chance vergleichsweise hoch ist, innerhalb dieses Zeitfensters ein schillerndes, also andersfarbiges Pokémon, zu finden, berichten unzählige Spieler, nicht nur aus Deutschland davon, dass sie selbst nach Dutzenden abgeschlossenen Quests keinem einzigen schillernden Exemplar begegnet sind. Gut, diese andersartigen Pokémon, sollen natürlich eine gewisse Besonderheit behalten, doch viele Nutzer beklagen sich, dass die Art der Quests für den kurzen Event-Zeitraum viel zu zäh und dafür die Shiny-Rate viel zu gering war.

Beispielsweise musstet ihr ein Ei ausbrüten (mindestens zwei Kilometer laufen) oder hintereinander zehn großartige Würfe landen. Bei den eisigen Temperaturen weniger angenehm.

91 Quest erledigt kein shiny bekommen ist das euer Ernst Niantic 🖕🏻🖕🏻 — PikaFans Let‘s Go (@pikafans1996) 19. Januar 2019

Erschwert wurde das Event durch den Umstand, dass ein PokéStop eine entsprechende Barschwa-Quest nur einmalig verteilte. Gerade für Spieler, die nicht in Ballungsräumen wohnen ist es daher schierig, überhaupt genug Quests zu starten.

Unterirdisches Event. Nett formuliert gesagt waren die Quests mehr als unpassend, dazu ne ausbaufähige Shinyrate. Entweder ihr bessert enorm stark nach oder lasst es komplett mit dieser Art vonEEvent! — Christoph Schneider (@Trokocharge) 19. Januar 2019

Einer Umfrage auf Reddit mit über 1.300 Teilnehmern zufolge hatten weit über die Hälfte der Spieler kein Glück. Gerade einmal ein Viertel konnte ein schillerndes Barschwa ergattern.

In all dem Frust (es fällt schwer, wohlwollende Kommentare zu finden), gibt es aber auch konstruktive Kritik, wie Niantic ein etwaiges nächstes Event dieser Art besser gestalten könnte. Der Twitter-Nutzer @ThomasW04121982 regt an: "Mein Tipp: entweder die Shiny Wahrscheinlichkeit erhöhen oder dieses Event auf 24 Stunden erhöhen!! In 3h ist es einfach viel zu knapp genug Quests abzuarbeiten. Vielleicht hätten auch 5 gute und 3 hervorragende Würfe gereicht?"

Wie waren eure Erfahrungen mit dem Event? Habt ihr ein Shiny-Barschwa gefangen? Oder seid ihr wie so viele leer ausgegangen?