Die 4. Generation hat Pokémon GO erreicht. Diese regionalexklusiven Pokémon gibt es und das hat sich an WP und HP geändert.

Gestern Abend hat Niantic die ersten Pokémon aus Sinnoh auf Pokémon Go losgelassen. Chelast, Panflam, Plinfa, Staralili, Haspiror, Zirpurze und Bidiza sowie deren Entwicklungen sind bereits fangbar. Bis alle 107 neuen Pokémon, die zum ersten Mal in der Perl- und Diamant-Edition erschienen sind, freigeschaltet werden, werden sicher noch ein paar Wochen vergehen.

Wie es aussieht, scheint es auch diesmal wieder einige regionalexklusive Pokémon zu geben, die nur auf einem bestimmten Kontinent auftauchen. Diese sind Venuflibis, Plaudagei und Pachirisu. Wir müssen aber noch warten, bis diese Pokémon ausgerollt werden, um dies mit Sicherheit bestätigen zu können. Silph Road zufolge soll Venuflibis im Süden und Südosten der USA auftauchen, Pachirisu soll Kanada vorbehalten sein und Plaudagei in Australien sowie anderen Regionen der südlichen Hemisphäre (Afrika, Brasilien und Chile) auftauchen. Welches davon auch in Europa zu finden sein wird, ist noch unbekannt.

Letzte Woche kündigte die Pokémon Company an, dass es einige gravierende Änderungen am Balancing von Pokémon Go geben wird. Einige der beliebtesten Verteidiger in Arenen wurden generft. Die Wettkampfpunkte von Chaneira und Heiteira wurden merklich herabgesetzt. Relaxo, Letarking und Rihorn sind ebenfalls betroffen. Die WP von Despotar, Dragoran, Garados, Guardevoir und Machomei wurden verbessert, einige Verteidigungswerte wurden aber offenbar herabgesetzt.