Die Stille rund um PlayStation VR 2 war lang, aber nun hat sich Sony selbst zu dem neuen VR-Gerät geäußert und den Releasezeitraum eingegrenzt.

Seitdem Sony das neue PlayStation VR 2 im Januar und Februar etwas genauer vorgestellt hat, war es sehr still rund um die neue VR-Brille. Einzig im April tauchte PSVR2 nochmals in den News auf, in Form von Brancheneinschätzungen, dass das Gerät nicht mehr wie geplant in 2022 erscheinen würde.

Dies hat sich nun bestätigt. Ein Tweet im PlayStation UK Account belegt deutlich, dass PSVR2 erst Anfang 2023 erscheinen wird. Der Grund dürften aber weniger Herstellungs- oder Entwicklungsprobleme sein, eher wird vermutet, dass Sony aufgrund der auf eine gewisse Basis von PS5-Konsolen auf dem Markt wartet. Das allein schon könnte aufgrund der Lieferprobleme der PS5 in diesem Jahr durchaus ausreichen, um die Verschiebung zu rechtfertigen.