Virtual Reality wird immer salonfähiger, wartet im Spielebereich aber noch auf den ganz großen Durchbruch. Auch Sony will weiter in die Technik investieren und einen Nachfolger zu PlayStation VR veröffentlichen. Kommt dieser am Ende passend zum Release der PlayStation 5?

Dass Sony PlayStation VR längst nicht aufgegeben hat und stattdessen gar einen Nachfolger auf den Markt bringen möchte, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Unklar ist aber immer noch, wann der Release von PSVR 2 erfolgen soll. Naheliegend wäre natürlich eine Veröffentlichung zusammen mit der PlayStation 5, so dass sich das neue VR-Headseit direkt die Leistungsfähigkeit der Next-Gen-Konsole zu Nutze machen könnte. Doch kommt es wirklich so? Jetzt hat sich Sony geäußert!

In einem Interview mit CNET hat sich Dominic Mallinson, seines Zeichens Sony Global Head of R&D, zum Thema PlayStation VR geäußert und die aktuellen Pläne von Sony dargelegt. Bekanntermaßen ist auch die aktuelle Version von PSVR mit der künftigen PS5 kompatibel und auch deshalb sieht man beim Konsolen-Hersteller keinerlei Veranlassung, den VR-Headset-Nachfolger direkt zusammen mit der PS5 auf den Markt zu bringen.

"Es gibt keine Grund für uns, das mit einer neuen Konsole zusammenfallen zu lassen", so Mallinson. Er begründet das auch mit der Ansicht Sonys, dass man die Endkunden keineswegs auf einen Schlag mit neuen Produkten bombadieren wolle. "Oh, ihr müsst das kaufen, und ihr müsst jenes kaufen - das ist nicht die Nachricht, die wir [an Endkunden] senden wollen. Es ist in gewisser Weise gut, ein bisschen Raum zum Atmen zwischen diesen Dingen zu haben", so Mallinson weiter.

Für VR-Fans ist das aber auch kein Grund zur Besorgnis, denn Sony hat andererseits auch wirklich nicht die Absicht, PlayStation VR in die Tonne zu treten. Es bleibt dabei, dass man das VR-Headset in Zukunft weiter verbessern will. "Wir wollen dass es leichter wird, einfacher anzulegen ist und über weniger Kabel verfügt", nennt Mallinson nur einige Punkte, in denen man Verbesserungen mit PSVR 2 anstrebt.