Im Fokus der ersten Ausgabe des neuen Videoformats "State of Play" standen bei Sony auch PlayStation VR und die kommenden Titel für das VR-Headset. Im Zuge dessen bestätigte man auch neue Verkaufszahlen - und zeigt sich diesbezüglich zufrieden.

Virtual Reality galt lange als das nächste große Ding im Spielebereich, doch auch wenn es PlayStation VR, HTC Vive oder Oculus Rift nun schon lange am Markt gibt, so richtig im Massengeschäft sind die VR-Headsets bislang noch nicht angekommen. Sony gab im Zuge der aktuellen ersten Ausgabe von "State of Play" nun neue Verkaufszahlen von PSVR bekannt - und zeigt sich dennoch recht zufrieden.

Laut dem Hersteller habe sich PlayStation VR weltweit bis 03. März 2019 demnach mehr als 4,2 Millionen Mal verkauft. Social Media Director Sid Shuman führt daher im Zuge eines Blog-Eintrags aus: "Wir freuen uns sehr zu bestätigen, dass wir nun offiziell mehr als 4,2 Millionen PSVR-Systeme weltweit bis zum 03. März 2019 verkauft haben. Wir möchten daher unseren Fans für die unglaubliche Unterstützung bedanken, diesen Meilenstein erreichen zu können."

Die Formulierung ist insofern wichtig, als dass es sich dabei wirklich um die an Endkunden verkaufte Anzahl an PSVR-Headsets handelt und nicht etwa um die Auslieferungsmenge an kooperierende Händler. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sony daher mit PSVR die Führungsposition im VR-Bereich inne hat. Allerdings veröffentlichen Facebook und HTC auch keine Verkaufszahlen ihrer Produkte Oculus Rift und HTC Vive. Allerdings hatten zuletzt auch die Marktanalysten von IDC geschätzt, dass PSVR im vierten Quartal 2018 rund 463.000 Mal ausgeliefert wurde, während es das Oculus Rift nur auf geschätzte 300.000 sowie das HTC Vive auf 230.000 Exemplare brachte.

Indes geht die Unterstützung für PSVR natürlich weiter. Während der Ausgabe von "State of Play" wurden 14 neue VR-Erfahrungen für das Gerät thematisiert, die bis zum Ende des Jahres erscheinen sollen. Einen Überblick über die neuen Titel im Frühjahr und Sommer 2019 gibt es im folgenden neuen Trailer zu PlayStation VR.