Das bevorstehende Weihnachfest mag für den ein oder anderen die passende Gelegenheit darstellen, endlich in die virtuelle Realität einzutauchen. Sony hat deshalb nun rund um PlayStation VR in neues interessantes Paket gestrickt.

Sony hat das neue PlayStation VR Mega Pack angekündigt und ab sofort verfügbar gemacht; mit dem neuen Angebot möchte man allen Interessierten auf der PS4 den Einstieg in die virtuelle Realität schmackhaft machen, legt man dem VR-Headset doch gleich auch etliche Spiele bei.

Im Zuge des neuen Bundles bekommt ihr nicht nur die Hardware in Form des Headsets sowie der PlayStation-Kamera an die Hand, sondern gleich ordentlich Spielefutter in Form von gleich fünf PSVR-Titeln. Wer denkt, dass da wohl nur eher maue VR-Vertreter am Start sein könnten, sieht sich getäuscht.

Durch die Bank zählen die im Paket enthaltenen PSVR-Titeln nämlich zu den namhafteren Spielen bzw. Spielemarken. Das Jump'n'Run Astro Bot: Rescue Mission hat sich im VR-Bereich einen Namen gemacht und auch das obligatorische PlayStation VR Worlds mit fünf VR-Erlebnissen darf natürlich nicht fehlen.

Zudem dürft ihr im Rahmen des Pakets in die Welt von The Elder Scrolls V: Skyrim VR ebenso eintauchen, wie in die Shooter-Welt von DOOM: VFR. Im Remake des Shooter-Klassikers werdet ihr direkt auf den Mars verfrachtet und erlebt schweißtreibende und actionreiche Momente. Zu guter letzt werden auch Racing-Fans mit der WipEout Omega Collection versorgt; der futuristische Hochgeschwindigkeitsracer wurde ebenfalls für das PlayStation VR optimiert.

Wer sich das neue Mega Pack zulegt, der bekommt alle fünf Titel in Form eines Download-Codes, um sich diese auf die PS4 herunterzuladen. Einen Trailer zum neuen Angebot gibt es anbei für euch.