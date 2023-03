Playstation VR 2 ist da und dazu jede Menge Spiele. Welche davon lohnen sich wirklich, und für welche sollte man sich sein Geld lieber sparen? Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen so viele PSVR2-Spiele wie möglich angeschaut und erzählen euch auf den nächsten Seiten zu jedem, wie wir es fanden. Unseren ausführlichen Test der PSVR2-Hardware findet ihr übrigens unter diesem Link. Jetzt aber los: 19 Spiele im Kurz-Test.

Jurassic World Aftermath

Wer an Jurassic World Aftermath die Erwartung stellt, lebensechten Dinosauriern in VR zu begegnen und sich mitten in die Welt der Filme versetzt zu fühlen, der sollte diese Vorstellung schnell nach unten korrigieren. Denn der Cel-Shading-Look in Comic-Optik lässt die ersten Auftritte von T-Rex, Velociraptor und Pteranodon zunächst eher leicht lächerlich denn furchteinflößend wirken.

Nichtsdestotrotz entfaltet er schnell einen ganz eigenen Charme und macht das Spiel zu einer lohnenswerten Einzelspieler-Erfahrung für PSVR2. Ihr stürzt darin auf Isla Nublar ab und müsst in den Ruinen der Hotels und Labore hin und wieder kleinere Rätsel lösen, um schlussendlich wieder zu entkommen. Vor allem besteht Jurassic World Aftermath aber aus einem anspannenden Katz-und-Maus-Versteckspiel mit den Raptoren – also im Grunde eine Art zweitklassiges Alien: Isolation in VR, das zwischendurch immer mal wieder ein bisschen eintönig wird, insgesamt aber eine lohnende Erfahrung darstellt, die ich gerne durchgespielt habe (Dauer: ca. 10 Stunden). Sich unter einem Schreibtisch zu kauern, während man im 3D-Audio die Schritte der Raptoren ortet und bangt, bloß nicht erwischt zu werden, das ist mitunter schon echt spannend und insgesamt sehr ordentlich gemacht.

Fazit: Jurassic World Aftermath mag mit seinem Comic-Look auf den ersten Blick irritieren, entfaltet dann aber durchaus seinen Reiz als spannendes und abwechslungsreiches Schleich-Adventure im Stile eines zweitklassigen Alien: Isolation. Kann man schon durchaus mal spielen.