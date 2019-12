Satte Rabatte in den Januar-Angeboten

Zu den Weihnachtsfeiertagen und rund um den Jahreswechsel mehren sich immer die Rabattaktionen und lassen Herzen von Schnäppchenjägern höher schlagen. Auch Sony macht im PlayStation Store natürlich wieder mit!

PC-Spieler können derzeit auf den Steam Winter Sale und die Feiertagsangebote im Epic Games Store zurückgreifen, Xbox-Gamer werden bei Microsoft fündig und Sony startet auf der PS4 ebenfalls wieder die klassische Rabattaktion zum Jahresende. Im PlayStation Store könnt ihr euch im Rahmen der "Januar-Angebote" nun wieder zahlreiche Titel mit satten Rabatten sichern - darunter natürlich auch etclieh aktuelle Top-Titel.

Unter dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" bietet euch Sony im PlayStation Store im Rahmen der größten digitalen PlayStation-Verkaufsaktion des Jahres Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent auf verschiedene Titel. Der Aktionszeiträum beginnt mit dem heutigen 20. Dezember 2019 und dauert teilweise sogar bis zum 17. Januar 2020. Einige Angebote laufen aber auch schon am 06. Januar 2020 aus, so dass ihr im Einzelfall aufmerken solltet.

So oder so: Ihr könnt also auch gefahrlos noch abwarten, wieviel Kohle ihr zu Weihnachten geschenkt bekommt, um euch anschließend auf verschiedene PS4-Titel im PlayStation Store zu stürzen. Einige der Highlights im Rahmen der Rabattaktion lesen sich dabei wie folgt:

Death Stranding – UVP: 69,99 €; im Angebot: 49,99 € (-29%)

Days Gone – UVP: 69,99 €; im Angebot: 29,99 € (-57%)

Marvel's Spider-Man – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (-50%)

Resident Evil 2 Remake – UVP: 59,99 €; im Angebot: 19,99 € (-67%)

A Plague Tale: Innocence – UVP: 49,99 €; im Angebot: 24,99 € (-50%)

Borderlands 3 – UVP: 69,99 €; im Angebot: 39,99 € (-43%)

Call of Duty: Modern Warfare – UVP: 69,99 €; im Angebot: 46,19 € (-34%)

Tekken 7 – UVP: 49,99 €; im Angebot: 9,99 € (-80%)

Monster Hunter World: Iceborne – UVP: 39,99 €; im Angebot: 29,99 € (-25%)

Need for Speed Heat – UVP: 69,99 €; im Angebot: 44,99 € (-36%)

Blood & Truth – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (-50%)

Astro Bot: Rescue Mission – UVP: 39,99 €; im Angebot: 17,99 € (-55%)

The Division 2 – UVP: 69,99 €; im Angebot: 14,99 € (-79%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – UVP: 39,99 €; im Angebot: 19,99 € (-50%)

Die Startseite der Aktion listet nicht weniger als 1.031 Artikel, die rabattiert zu haben sind. Viel Spaß beim Stöbern!