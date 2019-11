Ein letztes Mal in diesem Jahrzehnt verteilt Sony an seine PlayStation-Plus-Mitglieder kostenlose Spiele. Diese zwei sind des im Dezember 2019.

Zum Jahresende spendiert Sony zahlenden PS-Plus-Mitgliedern abermals zwei kostenlose Spiele. Im Dezember kommen Multiplayer- und Motocross-Fans auf ihre Kosten. Der erste dieser zwei Titel ist Titanfall 2. Im Nachfolger von Titanfall präsentiert Respawn Entertainment eine Singleplayer-Kampagne und ein Multiplayer-Erlebnis in Form eines schnellen Shooters. Das Gameplay ist eine Kombination aus Titans und Piloten und bietet verschiedenste Waffen, Anpassungsmöglichkeiten und ein modernes Fortschrittssystem.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame vereint die 2017 Monster Energy Supercross Championship in einem Rennwettbewerb auf offiziellen Strecken, inklusive der offiziellen Fahrer der Klassen 250SX und 450SX. Zudem bietet der Editor zahlreiche Gameplay-Optionen, um eigene Strecken kreieren zu können. Mit über 80 offiziellen Marken und 300 Gegenständen könnt ihr eure Fahrer und Motorräder individuell anpassen und euch in diversen Offline- und Online-Modi einen Platz auf den Bestenlisten sichern.

PS Plus-Mitglieder können sich die beiden Titel ab dem 3. Dezember im PlayStation Store sichern. Bis dahin habt ihr noch die Chance, die November-Spiele Nioh und Outlast 2 einzulösen.