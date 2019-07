Der Juli nähert sich langsam dem Ende und der August steht vor der Tür: Zeit also für Sony, die neuen Titel für Abonnenten des Streaming-Dienstes PlayStation Now im kommenden Monat bekannt zu geben - und die haben es wirklich in sich!

Abonnenten von PlayStation Now dürfen sich auf den neuen Monat August freuen, denn in diesem bietet euch Sony einige namhafte neue Titel an, allen voran in Kooperation mit Bethesda. Vor allen Dingen wenn ihr etwas für Shooter und Action übrig habt, kommt ihr auf eure Kosten!

So dürft ihr via Game-Streaming im Rahmen eures Abonnements unter anderem den preisgekrönten Open-World-RPG-Shooter Fallout 4 ebenso genießen, wie das Remake des Shooter-Klassikers DOOM und den Nazi-Shooter Wolfenstein: The New Order. Dazu gesellen sich aber auch Rennspiele (MotoGP 17, Monster Energy Supercross) und zwei Vertreter des Castlevania-Franchise.

Insgesamt bietet euch PS Now mittlerweile über 300 PS4-Spiele zum herunterladen auf PS4 und PS4 Pro an. Außerdem stehen insgesamt über 600 PS2-, PS3- und PS4-Titel zum Streamen auf PS4 und PC zur Verfügung.

Alle August-Neuzugänge im Überblick:

DOOM (PS4)

Fallout 4 (PS4)

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Wolfenstein: The New Order (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

