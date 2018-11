PlayStation Now vs. Xbox Game Pass

Zwar verfolgen Sony und Microsoft einen etwas anderen Ansatz, doch beide haben jeweils ein Spieleabo im Angebot: Sony setzt auf Streaming via PlayStation Now, Microsoft auf ein klassischeres Spieleabo mit dem Xbox Game Pass. Doch welches Angebot ist erfolgreicher unterwegs?

Dieser Frage gehen die Marktanalysten von SuperData in ihrem neuesten Bericht auf den Grund. Dabei bezog man aber nicht nur die Dienste der beiden Schwergewichte und Konsolenhersteller ein, sondern auch EA Access bzw. Origin Access von Publisher Electronic Arts.

Die Nase vorne hat jedoch Sony mit PlayStation Now! Insgesamt brachten es alle in die Erhebung einbezogene Abodienste im dritten Quartal des Jahres 2018 auf 273 Millionen US-Dollar Umsatz. Satte 52 Prozent, nämlich rund 143 Millionen Dollar, entfielen dabei umsatztechnisch auf den Game-Streaming-Dienst PlayStation Now.

Wer nun dachte, dass der Xbox Game Pass als Angebot eines Konsolenherstellers sicherlich auf Platz 2 folgen würde, sieht sich getäuscht. Sony sitzt nämlich vielmehr Electronic Arts im Nacken. Die verschiedenen Access-Dienste von EA brachten es auf 90 Millionen Dollar bzw. 33 Prozent Marktanteil bei den Spieleabos. Schlüsselt man die einzelnen Untergliederungen weiter auf, dann bringen es EA Access für die Xbox One auf 16 Prozent, Origin Access Premier für den PC auf 9 Prozent und Origin Access für PC auf 8 Prozent am Gesamtmarkt.

Der Xbox Game Pass mag sich für Microsoft durchaus etabliert und durchgesetzt haben, hat aber insoweit bei den Schwergewichten den letzten Platz inne. Der Anteil am Gesamtmarkt beträgt laut SuperData rund 14 Prozent bzw. 41 Millionen US-Dollar Umsatz im dritten Quartal 2018.

Weitere interessante Randnotiz der Marktanalysten: Abonnenten tendieren dazu, für Ingame-Inhalte mehr Geld auszugeben, als diejenigen Spieler, die kein solches Abo besitzen. Abonnenten geben demnach rund 25 Dollar pro Monat aus, wohingegen klassische Spieler ohne Abo lediglich 10 Dollar im Monat ausgeben.