Game-Streaming ist das Thema der Zukunft, wenn man bedenkt, dass Microsoft, Google und auch Amazon jeweils an eigenen Diensten arbeiten. Sony hat bereits PlayStation Now am Start und intensiviert seine Bemühungen in diesem Bereich ebenfalls weiter.

Die nächste Konsolengeneration könnte die letzte klassische Generation mit Laufwerk und Festplatte sein, denn immer mehr Schwergewichte der Branche widmen sich verstärkt dem Thema Game-Streaming. Microsoft werkelt fleißig an Project xCloud und könnte auch ein Modell der nächsten Xbox bereits als reines Streaming-Modell anbieten. Auch Amazon und Google starten Testläufe für eigene Angebote, so dass natürlich auch Sony unter Zugzwang gerät.

Dabei haben die Mannen mit PlayStation Now einen Game-Streaming-Dienst bereits am Start, der nun offenbar weiter fortentwickelt werden soll, um es auch künftig mit der Konkurrenz aufzunehmen. Schon in den letzten Monaten hat man regelmäßig am Spiele-Line-up und Angebot geschraubt, trotzdem ist der gegen ein monatliches Entgelt verfügbare Streaming-Dienst nur in einzelnen Märkten erhältlich.

Nach langem Warten zählt Deutschland seit einiger Zeit glücklicherweise dazu. In Europa gibt es den Cloud-basierten Dienst außerdem schon in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Irland. Künftig kommen jetzt weitere Regionen hinzu, wie Sony Interactive nun bestätigt hat.

Um die Akzeptanz und den Verbreitungsgrad von Cloud-basiertem Gaming weiter zu steigern, sollen in Kürze nun auch Spanien, Italien, Portugal, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden an Bord geholt werden; auch Spieler dort werden PlayStation Now in Kürze nutzen können. Schon Anfang Februar soll in diesen Regionen ein erster Testlauf in Form einer Beta-Testphase abgehalten werden; dieser Test ist aber zunächst auf die PS4 beschränkt. Bekanntermaßen lässt sich PlayStation Now ansonsten ja auch auf dem PC nutzen und ermöglicht PC-Gamern so das Zocken von PS4-Exklusivspielen auf dem heimischen Rechenknecht.

PS Now verfügt bereits über 600 Vollversionen aus PS4-, PS3- und PS2-Zeiten. Ausgewählte PS4- und PS2-Spiele lassen sich mittlerweile auch herunterladen und offline zocken, solange ihr ein gültiges PS-Now-Abonnement besitzt.