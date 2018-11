PlayStation Now

Auch im November gibt es wieder Neuigkeiten rund um Sonys Game-Streaming-Dienst PlayStation Now. Zumindest für die USA wurden die neuen Titel bekannt gegeben. Darüber hinaus kommt auch ein neues Feature!

Die Spielebibliothek beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now für PS4 und PC wächst immer weiter an - und wird damit auch etwas unübersichtlich. Daher hat sich Sony nun dazu entschlossen, ein neues Feature einzubauen, das für Ordnung im Spieleangebot sorgen soll.

Im Rahmen der sogenannten Collections gruppiert Sony künftig einzelne Spiele, die bei PS Now verfügbar sind, thematisch nach Genre oder auch ursprünglichen Plattformen, so dass ihr euch innerhalb dieser neuen Kategorien bzw. Spielesammlungen besser zurechtfinden könnt.

Darüber hinaus wurde - zumindest in den Vereinigten Staaten - auch das Angebot der neuen Spiele für November bekannt gegeben. Die namhaftesten Titel sind das Open-World-Actionspiel Mafia III sowie Ubisofts Sportspiel Steep. Ob und in welchem Umfang die einzelnen Spiele auch in Europa verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten. Die Line-ups der einzelnen Monate unterschieden sich zwischen den USA und Europa dann doch häufiger deutlich.

In den USA neu im November mit von der Partie:

Baja Edge of Control HD

Battle Chasers: Nightwar

Destroy All Humans! (PS2)

Destroy All Humans! 2 (PS2)

Guilty Gear Xrd Rev 2

Harvest Moon: Save the Homeland (PS2)

LocoRoco Remastered

Mafia III

Steep

Vikings: Wolves of Midgard

World to the West