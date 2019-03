Namhafte Titel führen März-Line-up an

PlayStation Now

Auch im März gibt es beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now natürlich wieder frische Spiele für euch - und diese sind durchaus namhaft. Welche Vollversionen Sony konkret für Abonnenten bestätigt hat, könnt ihr hier nachlesen.

Via PlayStation Blog hat Sony nun die neuen Spiele für Abonnenten des Game-Streaming-Dienstes PlayStation Now bekannt gegeben. Diese haben es durchaus in sich, denn es sind zahlreiche bekannte Spielereihen wie Battlefield, Metal Gear Solid oder Dead Space vertreten.

Zu den Highlights im März zählen sicherlich der Weltraum-Horrortitel Dead Space 3, ebenso wie Metal Gear Solid 4 oder auch Battlefield 4. Vor allen Dingen Action- und Shooter-Fans kommen insoweit auf ihre Kosten. Dazu gesellt sich mit Black Mirror aber beispielsweise auch ein prominentes Adventure.

Durch die nachfolgenden zehn neuen Titel im März steigt das Spieleangebot bei PlayStation Now nunmehr auf weit über 600 PS2-, PS3- und PS4-Titel an: