Nach den Line-ups von Xbox Games with Gold, Xbox Game Pass und PlayStation Plus fehlte im Dezember eigentlich nur noch ein namhafter Dienst auf PS4 und Xbox One: PlayStation Now. Wie es scheint, hat sich Sony das Beste bis zum Schluss aufgehoben.

Wer den Game-Streaming-Dienst PlayStation Now auf PS4 oder PC abonniert hat, der darf sich im Dezember pünktlich zu den bevorstehenden Weihnachtsferien auf einen großen Zuwachs beim Spiele-Angebot freuen. Wie Sony nun bekanntgegeben hat, werden dem Streaming-Dienst nämlich ganze 50 neue Spiele hinzugefügt!

Zu den absoluten Highlights des neuen Line-ups zählt sicherlich Ubisofts Actionspiel For Honor, das sich nun ohne weitere Kosten via PlayStation-Now-Abo zocken lässt. Das Portfolio hat daneben aber noch einige weitere Perlen sowie etliche neue Indie-Titel zu bieten.

>> PlayStation 5: Insider leakt Preis, Termin und Technik!

Neu mit von der Partie sind demnach: