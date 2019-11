Auch der Game-Streaming-Dienst PlayStation Now von Sony bekommt regelmäßig neue Spiele spendiert. Jetzt hat das Unternehmen die Neuzugänge für den November vorgestellt.

Für gewöhnlich im monatlichen Rhythmus erweitert Sony das Spieleangebot beim Game-Streaming-Dienst und Spiele-Abo PlayStation Now auf PS4 und PC. Auch der erst unlängst gestartete Monat November bildet da keine Ausnahme. Dabei gibt es unter anderem auch wirklich namhafte Titel im Rahmen eures Abonnements.

So könnt ihr nun auch das 2017 veröffentlichte Rollenspiel-Epos Persona 5 per Streaming zocken. Es handelt sich um den aktuellsten Teil der bekannten Reihe, in dem ihr in die Rolle von Phantomdieben schlüpft, die am Tage ein normales Leben als Schüler führen und bei Nacht in einer mysteriösen Metawelt die Menschheit rettet. Wer den Titel zocken möchte, kann das bei PS Now ab sofort bis zum 04. Februar 2020 tun.

Der zweite sehr namhafte Neuzugang stammt ebenfalls aus dem Jahr 2017. Das Action-Rollenspiel Mittelerde: Schatten des Krieges führt euch in die Tiefen von Mordor. Ihr müsst Armeen aufstellen und Festungen erobern, um den Kampf gegen Sauron und seine Ringgeister zu bestehen. Vor allen Dingen das innovative Nemesis-System hat dem Spiel hervorragende Kritiken verpasst. Auch diesen Titel gibt es bis zum 04. Februar 2020 bei PS Now.

Abgerundet wird das neue Triumvirat durch den Action-Plattformer Hollow Knight aus dem Jahr 2018. Dieser entführt euch in eine mystische und offene Welt voller Insekten und Helden. Insgesamt erwarten euch hier über 150 Gegner, 40 epische Bosse und mehr.

Das Abonnement von PlayStation Now kostet 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr. Für euer Geld erhaltet ihr Zugriff auf über 650 PS2-, PS3- und PS4-Spiele.