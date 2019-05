Der Mai ist einige Tage alt und das Update in Sachen PlayStation Now stand wie gewohnt noch aus. Heute ließ Sony aber die Katze aus dem Sack und wir verraten euch hier, auf welche neuen Vollversionen ihr euch freuen dürft.

Während die Line-ups von Xbox Games with Gold und PlayStation Plus im Mai eher mau ausfielen und seitens der Spieler für Kritik gesorgt haben, gestaltet sich die Sache beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now schon anders. Sony hat nun die Neuzugänge in diesem Monat bekannt gegeben, und darunter finden sich durchaus auch sehr namhafte Titel.

Die prominentesten neuen Vertreter sind sicherlich das Superhelden-Epos Batman: Arkham Knight aus dem Hause Rocksteady sowie Metal Gear Rising: Revengeance von Konami. Neben einigen kleineren Titel findet sich zudem auch das The LEGO Ninjago Movie Videogame beim kostenpflichtigen Game-Streaming-Abo wieder.

Alle Neuzugänge im Mai im Überblick:

Batman Arkham Knight

The LEGO Ninjago Movie Videogame

Brawlout

Metal Gear Rising: Revengeance

Atari Flashback Classics Vol. 2

Wild Guns Reloaded

8-Bit Armies

Titan Attacks

Dangerous Golf

Clockwork Tales: Of Glass And Ink

Alle Titel sind ab dem heutigen Dienstag bereits erhältlich. Insgesamt bringt es PlayStation Now nun auf mehr als 600 Vollversionen, die auf PS4 und PC gestreamt sowie auf der PS4 heruntergeladen werden können.