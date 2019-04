Aktuelles Metal Gear führt neues April-Line-up an

PlayStation Now

Sony hat auch für den aktuellen Monat April wieder Neuzugänge beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now präsentiert. Angeführt wird das Line-up vom aktuellen Metal Gear Solid.

Monat für Monat erweitert Sony auch das Spieleangebot beim hauseigenen Game-Streaming-Dienst PlayStation Now für PS4 und PC. Auch der April bildet keine Ausnahme und nun wurde bekannt gegeben, auf welche Titel sich Abonnenten dieses Mal freuen dürfen.

Gewissermaßen der Headliner ist sicherlich Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - gleichzeitig der aktuellste Teil der von Hideo Kojima erschaffenen Stealth-Actionreihe. Auch der Prolog Metal Gear Solid V: Ground Zeroes ist direkt vertreten und lässt sich nun auch via PS Now streamen.

Damit aber nicht genug, denn auch Star-Wars-Fans kommen auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Line-up zudem von WRC 5 für Rennspiel-Anhänger sowie durch einige Indie-Perlen. Insgesamt verfügt der Dienst weiter mehr als 600 Spiele aus PS2-, PS3- und PS4-Zeiten, die sich streamen lassen.

Die April-Neuzugänge im Überblick: