PlayStation Now

Abonnenten des Game-Streaming-Dienstes PlayStation Now dürfen sich wieder freuen, denn auch im Oktober hat Sony das Line-up nun um ganze zehn frische Titel erweitert. Wir verraten euch, welche Spiele mit von der Partie sind.

Abonnenten des Game-Streaming-Dienstes PlayStation Now auf der PS4 sowie dem PC dürfen sich über zehn neue Titel freuen, die das Line-up nun erweitern. Dabei hat Sony dieses Mal die Ankündigung für Nordamerika und Europa direkt zusammengelegt, so dass keine Unklarheit mehr vorherrscht, welche Angebote in Europa abweichend von den USA gelten, wo die Bekanntgabe zuletzt immer etwas früher erfolgte.

In beiden Fällen sind mit The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited und Sniper Elite 4 zwei namhaftere Vertreter enthalten. Ansonsten unterscheidet sich das Line-up zwischen den Vereinigten Staaten und Europa aber doch spürbarer.

Neu im Oktober mit von der Partie sind in Europa:

Anomaly 2

Eve: Valkyrie – Warzone

Fairy Fencer F Advent Dark Force

Megadimension Neptunia VII

Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition

Sniper Elite 4

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Tokyo Xanadu EX+

Wasteland 2: Director’s Cut

Zombie Vikings

In den USA gibt es hingegen folgende neuen Titel bei PlayStation Now:

100ft Robot Golf

Asdivine Hearts

Bound

Bridge Constructor

Carmageddon: Max Damage

Ducati: 90th Anniversary

Sniper Elite 4

Styx: Shards of Darkness

The Elder Scrolls Online

Torment: Tides of Numenera