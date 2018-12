Einige Spiele laufen auf der PlayStation Classic eher bescheiden. Hacker haben die Titel nun auf das SNES Mini übertragen und das Ergebnis ist verblüffend.

Die PlayStation Classic hat einen eher bescheidenen Start hingelegt. Zu viele Probleme und die Tatsache, dass es sich bei einigen der installierten Spiele um PAL-Versionen handelt stoßen bei Retro-Fans nicht gerade auf Wohlwollen. Daher versuchen Hacker noch so viel wie möglich aus der kleinen Konsole herauszuholen und sind nicht nur auf einige nicht spielbare Spiele wie Harry Potter und der Stein der Weisen gestoßen, sondern sie haben auch festgestellt, dass die PlayStation Classic lächerlich einfach zu knacken ist. Der Key, um diverse Sperren zu umgehen befindet sich sogar auf der Konsole selbst.

Die Konsequenz: Versuche, die Spiele der Retro-Sony-Konsole auf das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System zu übertragen waren erfolgreich. Ein Vergleich beider Plattformen zeigt die Überraschung: Auf dem SNES Mini laufen die PlayStation-Titel sehr viel besser als auf ihrer beheimateten Klassikkonsole. Der Hacker 8 Bit Flashback hat dafür auch einige Vermutungen über Ursachen angestellt:

"Nach eingehender Prüfung denke ich, dass die PlayStation Classic für heutige Standards zu schwach ist. Es scheint, als wäre das Hauptproblem, dass der Emulator nicht korrekt codiert beziehungsweise portiert wurde, was die schlechte Leistung verursacht. Der springende Punkt dieses Videos ist: Die PlayStation Classic sollte ihre eigenen Spiele besser ohne Mods oder Hacks abspielen können, was leider nicht der Fall ist. Die einzige Möglichkeit, das Gameplay zu korrigieren besteht vermutlich darin, einen neuen Emulator auf die PlayStation Classic zu portieren oder den vorhandenen Emulator neu zu codieren."

Durch die Unterschiede des SNES Mini hat 8 Bit Flashback in Ridge Racer sogar eine besser Rundenzeit erreicht, die ihmzufolge an der besseren Steuerung liegt. Es scheint so, als hätte Sony für dieses Produkt den minimalsten Aufwand betrieben. Was meint ihr? Besitzt ihr die Mini-PlayStation und wenn ja, seid ihr zufrieden mit ihr?