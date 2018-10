Sony hat soeben alle 20 Spiele angekündigt, die auf der PlayStation Classic vorinstalliert sein werden. Darunter befinden sich auch einige fast vergessene Perlen.

Vergangenen Monat hat Sony eine dem NES-Mini ähnliche Konsole, die PlayStation Classic angekündigt. Die Mini-PlayStation wird 20 vorinstallierte Spiele haben, wenn sie noch zum Weihnachtsgeschäft in die Läden kommt. Nun hat das Unternehmen die Liste mit all den Spielen veröffentlicht, die euch erwarten. Bereits bekannt war, dass Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 und Tekken 3. Zu ihnen gesellen sich andere große Namen wie Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Rayman und Resident Evil. Nachfolgend findet ihr die gesamte Liste:

PlayStation Classic wird am 3. Dezember erscheinen. Seid ihr mit den Spielen zufrieden oder hätten es eurer Meinung nach andere Titel mehr verdient? Fehlen euch Titel wie Tomb Raider, Spyro oder Crash Bandicoot?

