Sonys Kommunikation im Vorfeld des kommenden Releases der PS5 am 19. November ließ zuweilen durchaus Wünsche offen. Allein schon die Vorstellung der Konsole in Form einer staubtrockenen Präsentation im März war sicherlich kein Highlight. Auch zu Rückwärtskompatibilität, VR-Kamera und Spiele-Upgrades hat sich Sony lange Zeit kaum bis gar nicht geäußert und erst in den letzten paar Wochen etwas Butter aufs Brot geschmiert. Die Fans hat es offenbar nicht gestört, denn die Vorbestellungs-Kontingente waren schneller weg als Freibier beim Schützenfest. Wir haben derweil ein Exemplar der PS5 ergattert und uns genauer angeschaut.

Es ist schon interessant zu sehen, dass das große Konsolenduell in diesem Herbst nahezu ohne große Launchtitel stattfindet – zumindest bei den Exclusives sieht es sowohl bei Microsoft als auch Sony sehr mager aus. Astro Bot, Spider-Man 1.5 …. Verzeihung, Miles Morales und ein Remake von Demon Souls – viel ist das nicht. Aber nun gut, in diesem Corona-Jahr 2020 ist alles etwas seltsam und davon ab, auch bei früheren Konsolenstarts haben sich beide Hersteller in Sachen Launchtitel nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Sei es drum, bald ist es soweit und einige Spieler werden zum Launchtag am 19. November eine der neuen PlayStation-5-Konsolen in ihren Händen halten. Eine Woche später übrigens als in den USA. Gemein, oder?

Sony hat beim Konsolenduell einen Startvorteil, nämlich eine Basis von über 100 Millionen PS4-Käufern, von denen nicht wenige markentreu bleiben werden. Das hat sich die Konkurrenz nach der starken Xbox 360 und dem aufgrund konzeptioneller Fehler vergeigten Launch der Xbox One selbst zuzuschreiben. Einen Nachteil hat das allerdings, denn Sony scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Änderungen am Grundkonzept der PS4 entdeckt man im Grunde nicht.

Während Microsoft massiv darauf setzt, seinen Abo-Service Game Pass aufzubauen und Gaming auf so ziemlich allen Plattformen zu unterstützen, bleibt Sony derzeit seinem alten Modell treu. Konsole + attraktive Exklusivtitel sollen weiterhin das Rennen machen. Dank Titeln wie The Last of Us, Uncharted, Horizon: Zero Dawn oder God of War hat das bisher wunderbar funktioniert. Die Frage ist nur, ob sich Sony auf lange Sicht durch dieses konservative Modell nicht doch noch selbst ein Ei legt.

PlayStation 5 & XBOX SERIES X/S - Wir packen die neuen Konsolen aus! Ist denn schon Weihnachten? Bei uns in der Redaktion ja. Felix darf die Playstation 5 sowie XBOX Series X/S auspacken.

Auf Exklusivtitel werden wir allerdings ohnehin noch warten müssen. Dicke Brocken wie das neue God of War oder Horizon: Forbidden West sind noch recht weit entfernt und letzteres wird noch nicht einmal PS5-exklusiv, sondern erscheint auch für die PS4. Sony wird das ziemlich egal sein, allem Anschein nach gehen die Konsolen auch ohne System-Seller weg wie warme Semmeln. Wie auch immer, widmen wir uns nun voll und ganz der neuen Konsole und ihren Qualitäten.