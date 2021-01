Die aktuelle Sony-Konsole PlayStation 5 (kurz: PS5) ist am 19. November 2020 offiziell in Europa erschienen. Die Konsole ist der Nachfolger der PlayStation 4 (auch PS4 genannt) und kann dank Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele abspielen.

Technik der PlayStation 5: Das macht sie besser als die PS4:

Die bekannteste Neuerung der PlayStation 5 sind wohl die DualSense-Controller: Für seine aktuelle Konsole hat Sony die PlayStation-Controller starkl überarbeitet. Neben der neuen Optik beeindrucken vor allem die adaptiven Trigger-Tasten: Auf den Schultertasten erhaltet ihr jetzt ein haptisches Feedback, wenn ihr zum Beispiel im Spiel eine Waffe abfeuert. Ebenso wurde die Vibration des Controllers überarbeitet: Im neuen Controller arbeiten zwei Antriebe, die euch ein sehr detailliertes Feedback geben - etwa, wenn euer Charakter über unebenes Gelände läuft.

Die größten Neuerungen der PS5-Konsole gegenüber der PS4 sind leistungsstärkere Prozessoren und ein besonders schneller interner Speicher. Letzterer kommt in Form eines Solid State Drives (SSD) und verringert Ladezeiten gegenüber der Vorgänger-Konsole erheblich. Als Grafikkarte kommt ein Chip der Marke AMD zum Einsatz, die neben schnellerer Rechengeschwindigkeit gegenüber der PS4 auch Hardware-beschleunigtes Raytracing unterstützt.

Die PlayStation 5 erscheint in zwei Varianten: Als Variante mit Blu-ray-Laufwerk für 499,99 Euro oder als Variante ohne Laufwerk, als sogenannte PlayStation 5 Digital Edition, für 399,99 Euro. Durch Engpässe im Fertigungsprozess - unter anderem verursacht durch das Corona-Virus - war es zur Veröffentlichung der Konsole schwer, eine PlayStation 5 zu kaufen. Aktuell ist die PS5 bei allen großen Händlern wie Amazon, Saturn oder Media Markt ausverkauft.

PlayStation 5 kaufen oder vorbestellen: Wo geht das gerade?

Aktuell (Stand: 22. Januar 2021) ist es schwierig, eine PlayStation 5 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu kaufen oder gar vorzubestellen, denn die Konsole ist in Europa nahezu ausverkauft. Große Elektronik-Händler haben die PS5 aktuell nicht vorrätig. Selbst eine Vorbestellung lassen Amazon, Media Markt und Saturn nicht zu. Allerdings verschicken zumindest Saturn und Media Markt aktuell wieder Konsolen, die sich Kunden bereits vor einigen Monaten vorbestellt haben.

Doch auch wenn ihr die PlayStation 5 aktuell nicht vorbestellen könnt, gibt es zumindest eine Art, euch über neue Verfügbarkeiten zu informieren: Zum Beispiel könnt ihr euch auf der Produktseite der PS5 bei Amazon eine Email-Erinnerung einrichten. Dann benachrichtigt euch Amazon, sobald die Konsole wieder verfügbar ist. Eine ähnliche Funktion gibt es beispielsweise bei Saturn - klickt hierzu einfach auf der PS5-Produktseite bei Saturn auf “Zum Merkzettel hinzufügen”.

Wer auf keinen Fall auf neue PS5-Bestände warten will und für den Geld keine große Rolle spielt, der kann aktuell auch eine PlayStation 5 auf eBay ersteigern. Die dort angebotenen Konsolen liegen allerdings deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung von 399,99 beziehungsweise 499,99 Euro. Selbst die Digital Edition geht hier für Preise oberhalb der 600 Euro über den Tisch. Die Version mit Laufwerk findet ihr sogar zu Preisen über 900 Euro.

Wenn ihr zeitgleich alle Shops im Blick haben möchtet und schnellstmöglich an eine PS5 zu einem normalen Preis kommen möchtet, könnt ihr euch auch einen Preiswecker auf idealo stellen. Dann werdet ihr informiert, sobald einer der Händler, mit denen idealo zusammenarbeitet, eine PS5 für unter 500 Euro zur Verfügung hat. Zu diesen Händlern gehören zum Beispiel Amazon, Euronics, Alternate, Expert, Saturn, Media Markt und eBay.

PS5-Spiele: Diese Games gibt es bereits für die PlayStation 5

Seit ihrer Veröffentlichung am 19. November 2020 sind für die PlayStation 5 schon zahlreiche Spiele erschienen. Vor allem findet ihr auf der Konsole optimierte Versionen von Spielen, die bereits auf der PlayStation 4 erschienen sind oder zeitgleich auf beiden Konsolen veröffentlicht wurden. Hierzu zählen zum Beispiel Top-Titel wie Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla oder Call of Duty Black Ops: Cold War.

Alle Spiele zur Veröffentlichung der PlayStation 5:

Exklusivtitel: Spiele, die es nur auf der PlayStation 5 gibt

Ein wichtiger Faktor beim Kauf einer Konsole sind darüber hinaus natürlich die exklusiven Titel: Spiele, die ihr nur auf der Playstation - beziehungsweise nur auf der PS5 - spielen könnt. Die besten PlayStation-Exklusivtitel 2020 hat Gameswelt bereits für euch zusammengetragen. Zu den aktuellen Top-Titeln, die ihr nur auf Sony-Konsolen spielen könnt, zählen etwa Spider Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake und Astro’s Playroom. Letzteres zeigt vor allem die neuen Funktionen des neuen DualSense-Controllers der PS5 auf.

Tipp: Eine große Übersicht aller bisher erhältlichen PS5-Spiele gibt es etwa auf Amazon.

Lohnt sich eine PlayStation 5? Erfahrungen mit der neuen Konsole

Am Ende des Tages muss natürlich jeder selbst wissen, ob er aktuell eine PlayStation 5 braucht. Gameswelt hat die PS5 schon ausgiebig getestet. Das wenig überraschende Ergebnis: Die neue Konsole macht viele Dinge richtig und ist der PS4 technisch um einiges voraus. Dennoch bleibt natürlich neben den Lieferschwierigkeiten der PS5 die Tatsache, dass die neue Sony-Konsole aktuell noch recht teuer ist und es vergleichsweise wenige PS5-Exklusivtitel gibt. Große Games wie Cyberpunk 2077 könnt ihr aktuell immerhin auch auf der PS4 spielen.

Eine Preissenkung der PS5 ist in absehbarer Zeit jedoch ebenfalls unwahrscheinlich. Der Ansturm auf die Konsole ist derzeit deutlich größer als die Verfügbarkeit. Deshalb wird es vermutlich noch lange dauern, bis es die PlayStation 5 günstiger gibt. Auf einen größeren PS5-Rabatt in nächster Zeit zu warten, ergibt also aktuell keinen Sinn.