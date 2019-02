Bereits mehrere Marktanalysten hatten bereits betont, dass sie von einer Abwärtskompatibilität der neuen PlayStation 5 ausgehen. Ein neues Patent deutet nun abermals genau darauf hin.

Schon mehrfach wurde betont, dass Sony für die PlayStation 5 endlich auch die Abwärtskompatibilität für Titel früherer Plattformen planen soll. Unter anderem deutete bereits Einiges darauf hin, dass man die Technik von PlayStation Now weiter ausbauen und dieses Feature via Streaming umsetzen möchte. Ein neues Patent deutet nun aber auch auf eine Abwärtskompatibilität in klassischer Form hin.

Wie Hokanko-Alt berichtet, hat Sony beim japanischen Patentamt einen entsprechenden Antrag eingereicht, der die Abwärtskompatibilität der PS5 ohne Einsatz von Streaming-Technologie möglich erscheinen lässt.

Die neue Technik soll es einer Konsolen-CPU - wie sie dann in der PS5 zum Einsatz kommen könnte - ermöglichen, dass diese die eingelegte Software auswertet und erkennt, ob diese für die aktuelle Hardware oder aber für eine vergangene Plattform entwickelt wurde. Sollte die CPU dabei einen Last-Gen-Titel erkennen, dann würde diese quasi die CPU der älteren Hardware nachstellen und es der Software so ermöglichen, ohne weitere Umschweife auch auf der neuen Plattform abgespielt zu werden.

Das entsprechende Patent ist natürlich keinerlei Garantie, dass die PS5 am Ende tatsächlich über eine solche Technik verfügen wird; dass Sony aber überhaupt in diese Richtung forscht, dürfte für PlayStation-Fans, die sich schon länger ein solches Feature wünschen, erfreulich sein.

In diesem Kontext ebenfalls erwähnenswert: Als Erfinder der neuen Technik und damit des Patents wird Mark Cerny aufgeführt, und der ist gemeinhin als einer der wichtigsten Designer der PlayStation 4 bekannt. Ob Cerny auch bei der kommenden PlayStation seine Finger im Spiel hat, ist nicht bekannt bzw. wurde noch nicht öffentlich kommuniziert.