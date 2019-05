Laut den ersten bestätigten Spezifikationen der PlayStation 5 wird die neue Sony-Heimkonsole extrem schnell und leistungsfähig sein. Jetzt ist auch ein Video im Netz aufgetaucht, welches genau diesen Umstand untermauern will.

Sony hat die Existenz der PlayStation 5 sowie erste Details bereits bestätigt, die neue Heimkonsole der nächsten Generation aber noch nicht offiziell präsentiert. Hinter verschlossenen Türen jedoch gewährte man weitere Eindrücke. Ein entsprechendes Video davon ist nun ins Netz gelangt.

Takashi Mochizuki vom renommierten Wall Street Journal hat einen kurzen Clip einer Präsentation via Twitter ins Netz gestellt. Dabei wird offenbar anhand von Spider-Man aus dem Hause Insomniac die Leistungsfähigkeit der neuen Next-Gen-Hardware im Vergleich zum aktuellen Flaggschiff PS4 Pro demonstriert.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq