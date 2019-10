Sony werkelt bekanntermaßen an der eigenen Next-Gen-Konsole PlayStation 5, die zum Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht werden soll. Doch auch darüber hinaus scheint man sich beim Unternehmen bereits mit weiteren möglichen Konsolenprojekten zu beschäftigen.

Immer wieder wird vor allen Dingen von Analysten und Experten in Frage gestellt, ob es denn in Zukunft überhaupt noch klassische Spielekonsolen geben wird oder ob die großen Hersteller sich irgendwann komplett dem Thema Cloud-Gaming und Streaming verschreiben. Mittlerweile ist ja offiziell bestätigt, dass Sony und Microsoft zumindest jeweils noch eine neue Konsolengeneration auf den Markt bringen: Sowohl PS5 als auch Xbox Project Scarlett sollen 2020 durchstarten. Doch wie geht es dann weiter?

Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass zumindest Sony auch nach der PlayStation 5 das Ende klassischer Konsolen noch längst nicht als erreicht ansieht. Darauf lassen nun neue Trademark-Einträge schließen.

So ist Sony Japan nun beim entsprechenden Markenschutzamt vorstellig geworden, um sich die Trademarks an den weiteren möglichen Konsolen PS6, PS7, PS8, PS9 und PS10 zu sichern. Klar geht es dabei hauptsächlich darum, für alle Fälle gewappnet zu sein, doch offenbar beschäftigt man sich beim Hersteller durchaus mit dem Gedanken, dass klassische Konsolen bis auf Weiteres keineswegs komplett verdrängt werden. Schließlich sind alle Trademarks spezifisch in der Kategorie der Heimkonsolen beantragt worden.

Ob es die PlayStation 6 & Co. nach dem Release der PS5 dann tatsächlich auch geben wird, steht trotzdem natürlich auf einem anderen Blatt. Bei der aktuellen Breitband-Infrastruktur rund um den Globus dürfte es aber vermutlich durchaus noch einige Zeit länger klassische Heimkonsolen geben.

Randnotiz: Das PS5-Trademark registrierte Sony zusammen mit der PS4 bereits im Jahr 2006 - deutlich bevor diese beiden Konsolen tatsächlich existierten bzw. erhältlich waren.