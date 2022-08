Zuletzt nahme Spekulationen um einen neuen PlayStation Showcase in den nächsten Wochen Fahrt auf, auf dem Sony dann wieder kommende PS5-Blockbuster vorstellen könnte. Nun scheinen sich auch die Anzeichen für einen konkreten Termin zu verdichten.

Allem Anschein nach könnte der nächste PlayStation Showcase schon in absehbarer Zeit im September stattfinden. Dafür gibt es zwar zunächst weiter noch keine offizielle Bestätigung, doch wenn man neuen Gerüchten Glauben schenken mag, dann wird es so kommen.

Bereits Anfang August hatte der bekannte und für gewöhnlich zuverlässige Insider Nick Baker betont, dass womöglich noch im August ein PlayStation Showcase stattfinden könnte. Schon damals betonte er aber, dass seine Quelle auch eine kurzfristige Verschiebung noch für möglich hält - und so könnte es nun womöglich kommen, wenngleich diese nicht ganz groß ausfallen wird.

Mehrere Quellen bringen nun nämlich den 8. September als Termin für den PlayStation Showcase ins Spiel - und auch Nick Baker springt auf Rückfrage nun auf diesen Zug auf. Der Insider sagt, dass seine Quelle ihm diesen Termin mittlerweile ebenfalls genannt habe. Der Termin sei auch gewählt worden, um den bereits für den 9. September angekündigten Disney & Marvel Game Showcase ein Schnippchen zu schlagen und diesem zuvor zu kommen.

Ob der 8. September als Termin für den nächsten PlayStation Showcase bestätigt wird, bleibt abzuwarten. Dass das Format in absehbarer Zeit stattfinden wird, ist aber bereits aufgrund des Umstandes wahrscheinlich, dass es ein solches bereits 2021 gab. Der PlayStation Showcase legte seiner Zeit die Messlatte hoch und war deutlich umfangreicher als die regulären State-of-Play-Formate von Sony. Damals wurden das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic, Alan Wake Remastered, Guardians of the Galaxy, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2, Wolverine und God of War Ragnarok angekündigt und/oder vorgestellt.