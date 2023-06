Sony werkelt hinter den Kulissen bereits an der PlayStation 6 - doch einem wichtigen Entwickler und Publisher der Branche will man diesbezüglich gar nicht erst Infos mitteilen, nämlich Activision Blizzard. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Microsoft-Deal durchgeht.

Seit vielen Monaten werkelt Microsoft daran, den Kauf von Activision Blizzard für annähernd 70 Milliarden Dollar über die Bühne zu kriegen. Während sich die Unternehmen diesbezüglich einig sind, stehen noch diverse Zustimmungen von Kartellwächtern rund um den Globus aus. Dabei stößt Microsoft vor allen Dingen in Großbritannien und in den USA auf Widerstand, während beispielsweise die EU schon zugestimmt hat.

Mitbewerber Sony betrachtet den ganzen Vorgang natürlich sehr genau und gilt als einer der größten Kritiker des Deals, der nach dem Willen der PlayStation-Macher gar nicht erst durchgeht - doch darauf wird es aller Voraussicht nach am Ende wohl hinaus laufen. Das wiederum hat dann für Sony auch direktere Konsequenzen, denn wenngleich Microsoft und Activision Blizzard im Zuge der Übernahme gewichtige Marken wie Call of Duty mindestens 10 weitere Jahre auf den Plattformen der Mitbewerber zusichern, so könnten diese Spiele zumindest anfangs nicht unbedingt speziell für die zu erwartende PlayStation 6 entwickelt werden.

In einem Schriftsatz rund um das Verfahren der FTC gegen Microsoft und Activision Blizzard in den USA findet sich auch ein Kommentar von PlayStation-Chef Jim Ryan zum Thema. Dieser räumt ein, dass man im Falle des Deals mit Microsoft Activision Blizzard gar nicht erst mit Infos rund um die PlayStation 6 füttern werde.

"Wir können es einfach nicht riskieren, dass ein Unternehmen, das im Besitz eines direkten Konkurrenten ist, Zugang zu diesen [PS6] Informationen erhält", wird Ryan zitiert. Im weiteren Verlauf geht er darauf ein, dass Activision vorzugsweise im Falle eines Deals ohnehin alles auf die Optimierung des Xbox-Geschäfts einstellen werde und dementsprechend gar nicht erst ein Interesse daran hätte, alle Features einer PlayStation 6 zu nutzen. Aus dem oben genannten Grund würde Sony dem Publisher ohnehin keine Feature-Details sowie Development Kits der PS6 zukommen lassen.

Wie die zumeist sehr gut informierten Branchenkenner von Insider Gaming ausführen, sei die PlayStation 6 wohl nicht vor 2028 zu erwarten. Zuvor soll voraussichtlich 2024 eine PlayStation 5 Pro veröffentlicht werden.