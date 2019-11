Sony wird im kommenden Jahr die neue PlayStation 5 veröffentlichen. Mit der neuen Konsole wird auch der aktuelle DualShock 4 überarbeitet. Jetzt könnten erste Konzeptbilder des neuen Controllers im Netz aufgetaucht sein.

Sony Interactive Entertainment ist auf dem japanischen Patentamt vorstellig geworden und hat dort einige Design-Änderungen am bestehenden DualShock 4 eintragen lassen. Kurzum: Das im entsprechenden Patentantrag präsentierte Konzeptbild könnte einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie der neue Controller der PlayStation 5 aussehen soll, der dann vermutlich DualShock 5 heißen wird.

Auf dem Konzeptbild, das ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, sind einige Änderungen gegenüber dem aktuellen PS4-Controller deutlich zu erkennen. Die Trigger links und rechts sind sichtlich größer und die Sticks fallen offenbar etwas kleiner aus. Darüber hinaus gibt es unter anderem einen USB-Port und - die augenscheinlichste Änderung - keine Light Bar mehr. Auf letztgenanntes Feature scheint Sony also bei der PS5 wohl zu verzichten.

Das Patent deckt sich weitestgehend mit zuletzt im Netz umher schwirrenden Beschreibungen eines Controller-Prototypen der PS5. Das Technik-Magazin Wired hatte nach eigenen Angaben im vergangenen Monat die Möglichkeit, selbst Hand an den PS5-Controller anlegen zu können und beschrieb ähnliche Änderungen, die nun anhand des Patents ersichtlich wurden. Die Chance ist also durchaus nicht so klein, dass es sich dabei tatsächlich um authentisches Material handeln dürfte, das womöglich auch so umgesetzt wird.

Wired stellte im damaligen Artikel auch heraus, dass der neue Controller im Großen und Ganzen dem DualShock 4 aber immer noch sehr ähnlich sei. Einer der größten Unterschiede seien demnach die neuen adaptiven Trigger, eine neue Version der bekannten L2- und R2-Buttons, mit einem größer ausfallenden Feedback.

Die PlayStation 5 wird Ende 2020 erscheinen.