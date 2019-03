Ein neues Patent deutet ein etwas kryptisches Feature an, das für die PlayStation 5 geplant sein könnte. Personalisiertes Gameplay klingt interessant, aber was hat es damit auf sich?

Welche Features wird die PS5 bieten? Neben möglicher Abwärtskompatibilität bis zur Ur-PlayStation und einigen gemutmaßten Spezifikationen wissen wir eigentlich nichts Konkretes. Bis jetzt, denn der YouTuber Skullzi TV ist auf ein Patent von Sony gestoßen, das zumindest ein Detail der kommenden Konsole beleuchtet. Dabei handelt es sich um "Personalized data driven game training system", also ein "Personalisiertes, datengetriebenes Game Training System". Klingt ziemlich abstrakt. Doch dahinter scheint ein ziemlich interessantes Konzept zu stecken.

Das Patent beschreibt, dass das Gameplay und Spielabschnitte oder auch die Handlung personalisiert und an den Erfahrungslevel des Spielers angepasst werden. Heißt, je nachdem, wie ihr euch in einem Rennspiel schlagt, könnte automatisch gebremst werden. Oder ihr lauft in einem Spiel immer wieder an einem wichtigen Gegenstand vorbei, den ihr einfach ständig überseht. Dann soll das personalisierte Gameplay das Objekt irgendwann hervorheben.Klingt allgemein so, als würde das Feature, sofern es in der PS5 überhaupt zum Einsatz kommt, Frustration in jedem Spiels niedrig halten wollen.

Ermöglicht werden soll das durch ein Deep Learning Neural Network, das aus Interaktionen lernt. Es soll möglicherweise auch den Spielstil analysieren und anhand der Daten passende Spiele vorschlagen. Hier wäre natürlich zu hinterfragen, wie mit den gesammelten Daten umgegangen wird. Gerade im Hinblick auf Mikrotransaktionen könnte dann ermittelt werden, unter welchen Umständen Spieler zum Geldbeutel greifen und im schlimmsten Fall das Gameplay so angepasst werden, dass derartige Situationen häufiger entstehen. Aber solange nichts offiziell ist, sind das alles nur Deutungen in der Kristallkugel. Fändet ihr personalisiertes Gameplay spannend? Wo seht ihr die Risiken? Wo den Nutzen?