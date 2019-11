Im kommenden Jahr will Sony mit der PlayStation 5 für Furore sorgen. Setzt man dabei am Ende wider Erwarten auch wieder auf Cartridges als Wiedergabemedium? Ein neues Patent sorgt nun zumindest für entsprechende Spekulationen.

Quelle Bild: nl.letsgodigital.org

Bevor sich CDs, DVDs und jetzt Blu-rays durchsetzten, waren Cartridges für das Abspielen von Videospielen weit verbreitet. Vor allen Dingen auf mobilen Geräten kamen diese zum Einsatz. Kehrt Sony mit der PlayStation 5 nun womöglich zu Cartridges zurück? Zumindest gibt es beim Hersteller entsprechende Überlegungen in diese Richtungen, auch wenn unklar ist, ob diese in direktem Zusammenhang mit der PS5 stehen.

Wie LetsGoDigital berichtet, wurde Sony Interactive Entertainment nun nämlich in Brasilien beim Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vorstellig. Dazu bediente man sich der örtlich ansässigen Firma Kasznar Leonardos, die ein neues Patent für ein Cartridge-Design angemeldet hat. Der Entwurf stammt dabei von Yujin Morisawa, seines Zeichens Senior Art Director im Corporate Design Center von Sony. Morisawa ist seit über einer Dekade für das Unternehmen tätig und hätte bereits etliche Sony-Designs maßgeblich mitgestaltet.

Klingt alles recht trocken? Das mag sein, doch auch frühere Infohappen rund um die PS5 hatten im Netz einen ähnlichen Werdegang. Erste Spekulationen gab es unter anderem aufgrund von Patenten und Konzeptbildern, ehe sich diese später dann mehrmals auch bestätigten. Auch dieses Mal?

Dass Sony in der PS5 auf Cartridges setzen wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, zu einem gewissen Grad aber unwahrscheinlich. Es ist nämlich bereits bestätigt, dass ein Disc-Laufwerk an Bord sein wird, welches Blu-rays und DVDs abspielt und aufgrund der Layer-Technik auch platztechnisch die 4K-Bildausgabe bei Spielen ermöglicht. Außerdem setzt man auf ein extrem schnelles SSD-Laufwerk, das auch neue Installationstechniken ermöglicht, so dass ihr nur Teile von Spielen installieren könnt, um Speicherplatz zu sparen; gleichwohl sind so natürlich auch digitale Inhalte per Download möglich Dass Cartridges als weitere, dritte Möglichkeit integriert wird, erscheint da eher unwahrscheinlich.

Es gibt daher bei allem Bezug zur PlayStation-Marke auch die Theorie, dass das Patent gar nichts mit der PS5 zu tun haben könnte. Schon 2017 sicherte sich Sony ein Cartridge-Patent, das 2018 das Licht der Welt erblickte. Dieses war schlussendlich weder in einer aktuellen PlayStation-Heimkonsole noch in einem Handheld zu finden, sondern keim vielmehr beim Kinderspielzeug Sony Toio zum Einsatz. Gut möglich, dass sich hinter dem neuen Patent ein ähnlicher Vorgang verbirgt. Wir halten euch auf dem Laufenden!