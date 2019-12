Jetzt wo die großen Schnäppchen am Black Friday vorüber sind, richtet sich das Augenmerk noch viel stärker auf die nächste Konsolengeneration. Da kommt ein neuerlicher Leak des PS5-DevKits doch gerade recht!

Bereits in der Vergangenheit gab es Leaks rund um die PlayStation 5 und erstes Bildmaterial des bereits an Entwickler ausgelieferten DevKits tauchte im Netz auf. Wem das noch nicht deutlich genug gewesen ist, der bekommt nun einen weiteren Leak an die Hand.

Via Twitter ist jetzt ein weiteres Foto der Entwicklerversion der Next-Gen-Konsole von Sony aufgetaucht, die zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Läden stehen soll. Auf dem durchaus hochauflösenden Foto sind sogar gleich zwei Ausgaben des PS5-DevKits zu sehen - inklusive zweier potentieller DualShock-5-Controller, um die sich in der Vergangenheit ebenfalls schon etliche Gerüchte rankten.

Aus welchem Studio das Foto den Weg in die Öffentlichkeit fand, ist unklar. Lustige Randnotiz: Im Hintergrund sind sogar noch DevKits der PS4 sowie der PS4 Pro zu sehen.

Das geleakte Material der PS5-DevKits mag im Übrigen keine zu große Überraschung mehr sein. Auch wenn es sich jetzt um hochauflösenderes Bildmaterial handeln mag, so war das Design der Entwicklerversion insoweit bereits bekannt. Das finale Design der Konsole dürfte vermutlich spürbar anders ausfallen.

Interessanter ist das Design der vermeintlichen DualShock 5, denn dieses scheint das vorher bereits im Netz aufgetauchte Patent weitestgehend zu bestätigen. So fehlt offenbar tatsächlich die Lightbar an der Rückseite und das Touchpad fällt augenscheinlich kleiner aus. Die Trigger an der Rückseite sind dafür etwas größer.