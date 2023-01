Sony hat mal wieder bei der PlayStation 5 nachgebessert und ein weiteres Firmware-Update abgeliefert. Im Fokus steht dabei vor allen Dingen der neue Controller DualSense Edge.

Während schon das nächste ganz große Update der Systemsoftware der PlayStation 5 seine Schatten voraus wirft und nicht nur die Discord-Integration sondern gar Unterstützung von Cloud-Gaming ins Spiel bringt, hat Sony zunächst einmal eine kleinere Firmware-Version zum Download bereit gestellt.

So könnt ihr euch ab sofort die neue Version 22.02-06.50.00 der Firmware für die PlayStation 5 herunterladen, deren Feature-Umfang sich aber im Großen und Ganzen in Grenzen hält. Im Fokus steht vor allen Dingen der neue Controller DualSense Edge, denn die Systemsoftware sorgt dafür, dass dieser dann auch wirklich mit der PS5 funktioniert. Wer sich also ab dem Release am 26. Januar 2023 mit dem neuen Profi-Wireless-Controller eindecken will, der sollte zeitnah auf diese neue Firmware-Version umsteigen.

Der DualSense Edge war im August 2022 angekündigt worden und verfügt beispielsweise über drei verschiedene Typen an austauschbaren Stick-Kappen, zwei austauschbare Sets für die rückseitigen Knöpfe und ersetzbare Stick-Module. Zudem gibt es mehrere Hardware- und Software-basierte Individualisierungsoptionen, womit ihr beispielsweise bestimmte Button-Inputs deaktivieren oder diese neu belegen könnt. Auch die Stick-Sensitivität kann per Feintuning optimiert werden. Und: Es können mehrere, schnell wechselbare Nutzerprofile angelegt werden. Dafür müsst ihr am Ende aber Einiges hinlegen, denn der Controller geht für satte 239,99 Euro in den Handel.

Fernab der Kompatibilität mit dem neuen Controller verspricht Sony für das Update auch allgemeine Performance-Verbesserungen für die Systemsoftware, geht diesbezüglich aber nicht weiter ins Detail. Zu große Sprünge solltet ihr deshalb vermutlich eher nicht erwarten.