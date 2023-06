Im Rahmen des PlayStation Showcase im Mai hatte Sony ja vorherige Gerüchte bestätigt, wonach sich ein neuer PlayStation-Handheld in Arbeit befindet. Zumindest Mitbewerber Microsoft hat dabei schon ziemlich konkrete Vorstellungen, in welcher Preisregion sich die Sony-Hardware bewegen wird.

Das Ringen um den Activision-Blizzard-Deal von Microsoft mit den Behörden rund um den Globus fördert durchaus interessante Details zu Tage. Schließlich gilt vor allen Dingen Sony als Kritiker der milliardenschweren geplanten Übernahme - und so werden im Entscheidungsprozess der Kartellwächter regelmäßig Argumente aller Seiten gehört.

Im laufenden Prozess zwischen der FTC und Microsoft - die FTC will den Deal blockieren - hat sich nun Microsoft wiederum auch zu Konkurrent Sony geäußert und dabei bei der Würdigung des Videospielmarkts insgesamt auch dem kommenden PlayStation-Handheld Project Q gewidmet.

Auf dem PlayStation Showcase im Mai hatte Sony die Existenz der Hardware bestätigt; bei dieser handelt es sich aber nicht um einen Vita-Nachfolger, sondern um einen PS5-Handheld, der Spiele per Remote-Verbindung von der PlayStation 5 abspielen kann. Doch was soll das Gerät, das auf eine detaillierte Vorstellung noch wartet, möglicherweise kosten? Microsoft hat eine sehr genaue Vorstellung davon: weniger als 300 Dollar.

"Sony wird erwartungsgemäß eine Handheld-Version der PlayStation 5 später in diesem Jahr für unter 300 Dollar veröffentlichen", sagt Microsoft in einem Statement in Bezug auf Project Q. Die Formulierung könnte also beispielsweise einen Einführungspreis von 299 Dollar verheißen. Würdet ihr zu diesem Preis zuschlagen?