Insider wollen bereits wissen, wie viel die PS5 kosten wird, wann sie erscheint und welche Technik in ihr stecken wird.

Die Hinweise häufen sich, dass Sony in naher Zukunft die PlayStation-5-Katze aus dem Sack lassen wird. Inzwischen berichtet ein Insider von mehreren handfesten Details zur Next-Gen-Konsole und lässt sich darüber auf Reddit aus. Zuvor hatte er bereits über Sonys geplante Abwesenheit zur E3 2019 gesprochen und recht behalten. Grund genug, den Aussagen vorsichtiges Vertrauen entgegen zu bringen.

Demnach soll die PlayStation 5 im ersten Quartal 2020 erscheinen, allerspätestens aber im dritten Jahresviertel. Die offizielle Enthüllung soll dagegen schon Mitte 2019 im Rahmen eines eigenen Events stattfinden. Mehr Informationen sollen auf der PlayStation Experience 2019 folgen. Bei einem Launch in spätestens anderthalb Jahren sind bereits erste Developer-Kits bei den größeren Entwicklern. EA soll wohl bereits Anthem auf der PS5 testen. Auch Square Enix arbeitet schon am ersten großen PS5-Titel.

Zu den technischen Daten: Die PS4 soll mit einem Achtkernprozessor der AMD-Ryzen-Serie ausgestattet sein und Spiele in nativer 4K-Auflösung mit 60 fps wiedergeben, ohne die Grafik selbst nach unten anzupassen. Passend dazu sollen auch PSVR mit einer neuen Version und überarbeitete Move-Controller sowie Handschuhe in Arbeit sein.

Preislich wird die PS5 den Gerüchten zufolge bei 500 US-Dollar, also knapp 440 Euro liegen. In einem Patent sind darüber kürzlich DualShock-5-Controller aufgetaucht, die wie die Konsole mit einer eigenen Kamera ausgestattet sein sollen. Ein weiteres Patent vom September 2017 deutet an, dass der Controller mit einem eigenen Touchscreen ausgestattet sein könnte. Eine Abbildung fehlte. In Kombination erinnern beide Techniken zumindest auf dem Papier stark an das Wii-U-Gamepad. Darüber hinaus wird die PS5 angeblich abwärtskompatibel zur Vorgängerkonsole sein.