Ein möglicherweise gut informierter Twitter-Nutzer hat Informationen preisgegeben, die den Launch-Termin der PS5 betreffen.

Der Twitter-Nutzer @PSErebus behauptet einmal mehr, gut über Sonys Pläne informiert zu sein. Nachdem der User bereits über den Release-Termin von The Last of Us: Part 2 Bescheid wusste, kann seinen oder ihren Aussagen zumindest ein wenig Gewicht verliehen werden. Demnach soll die PlayStation 5 im Winter 2020 erscheinen, in Nord-Amerika genauer gesagt am 20. November 2020 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 US-Dollar. Außerdem soll am selben Tag das neue Gran-Turismo veröffentlicht werden, wie ein weiterer Tweet behauptet.

Zu einem früheren Zeitpunkt wurde schon einmal über den 4. Dezember 2020 als PS5-Launch gemunkelt, zum 25. Geburtstag der PlayStation. Doch offenbar möchte Sony die Feierlichkeiten ein wenig vorverlegen, um die neue Konsole zum Jubiläum schon in den Wohnzimmern stehen zu haben.

Im Jahr 2019 ließ Sony zum ersten Mal seit 1995 die E3 sausen, da es nichts mehr zu zeigen gab, was nicht schon für die letzten Atemzüge der PS4 angekündigt wurde. Das bedeutet nicht, dass die Japaner Los Angeles auch im kommenden Jahr fernbleiben.

Erst vor einer Woche tweetete PSErebus, dass Microsoft plane, die nächste Xbox (Project Scarlett) am 6. November 2020 auf den Markt zu bringen gedenkt. Damit wäre Microsoft Sony um wenige Wochen voraus.