Sony überraschte gestern mit der Ankündigung erster technischer Details rund um die kommende PlayStation 5. Dabei wählte man hierfür ganz ohne großes Drumherum ein Interview mit Wired als Plattform. Doch eine wichtige Frage bleibt bislang unbeantwortet: Wie teuer soll die PS5 denn nun werden?

Im offiziellen Interview bei Wired mit Chef-Architekt Mark Cerny wird zunächst kein Wort zum Thema Preisgestaltung der PS5 verloren. Jetzt stellt sich heraus: Rückfragen diesbezüglich wurden an Cerny aber durchaus gestellt, man hat sich bei den englischsprachigen Kollegen aber offenbar zunächst dagegen entschieden, diese Passagen im veröffentlichten Interview nicht zu veröffentlichen.

Reporter Peter Rubin hat diese nun aber via Twitter nachgeliefert, wie ihr euch aber denken könnt, wollte sich Cerny dabei noch nicht wirklich festlegen, zu welchem Preis die PS5 im Jahr 2020 in den Handel kommen soll. Allerdings ist Cerny durchaus davon überzeugt, dass der spätere Preis für die gelieferte Technik durchaus ansprechend sein wird.

"Ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, sie zu einer unverbindlichen Preisempfehlung veröffentlichen zu können, die für Gamer in Anbetracht der fortgeschrittenen Features sehr ansprechend sein wird", so Cerny auf die Frage nach einer möglichen Preisspanne.

Rubin hakte daraufhin nach, ob das gleichbedeutend mit etwas höheren Kosten als sonst üblich verbunden sei, woraufhin Cerny entgegnete: "Das ist alles was ich darüber aktuell sagen kann."

Die Aussagen von Cerny lassen damit Raum für Spekulationen, kommen insoweit aber gegenwärtig auch nicht überraschend. Der Verkaufspreis einer neuen Konsole wird im Regelfall erst kurz vor dem Release bekannt gegeben - und 2020 ist dann doch eine Ecke entfernt. Dennoch legt Cerny nahe, dass der Preis der PS5 zum Release höher ausfallen könnte als die 400 Dollar, welche die PS4 zum Verkaufsstart kostete. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.