Schon seit Jahren bieten die Controller von Drittherstellern zusätzliche Knöpfe, um uns das Zockerleben zu erleichtern. Erst kurz vor dem Ende der PS4-Ära bringt nun auch Sony ein offizielles Tasten-Upgrade für seinen DualShock 4. Doch wer braucht das 40 Euro teure Zubehör wirklich?

Die Anbringung des DualShock 4 Rücktasten-Ansatzstücks am Controller ist noch die schwierigste Angelegenheit. Es wird in den Klinkenanschluss an der Vorderseite geschoben. Dabei ist der richtige Winkel entscheidend: Der Stecker am Ansatzstück verfügt über ein kleines Gelenk und ist somit flexibel. Sitzt dieser genau im Eingang des Controllers, kann man das kleine Gerät mit etwas Druck hörbar einrasten lassen.

Das Ansatzstück schmiegt sich punktgenau an die Rückseite des DualShock 4 an. Hier steht nichts ab, es gibt keinerlei Kanten und dank schmaler 24 Gramm spielt das Gewicht ebenfalls keine Rolle. An einen Ausgang zum Anschluss eines Headsets wurde ebenfalls gedacht. Im nächsten Schritt muss das Teil nur noch eingerichtet werden. Hierbei von einer Programmierung zu sprechen, wäre übertrieben, denn die Belegung der beiden Tasten ist ein absolutes Kinderspiel.

Die freie Wahl

Nach einem Druck auf das Display wird die aktuelle Belegung des ersten Profils angezeigt. Mittels doppeltem Druck schaltet ihr zwischen insgesamt drei davon durch. Presst ihr eine Sekunde lang auf das Display, könnt ihr die beiden Tasten belegen. Schaltet mit den beiden neuen Tasten einfach durch die verfügbaren Belegungen. Abgesehen von Touchpad sowie Share- und PlayStation-Button könnt ihr alle Knöpfe, Schultertasten, Trigger und Richtungen des Digikreuzes auswählen.

Habt ihr beide Seiten angepasst, genügt ein erneuter Druck auf den OLED-Screen, um das aktuelle Profil zu speichern. Im Spiel könnt ihr eure Einstellungen jederzeit anpassen oder ein anderes Profil auswählen. Fortan wird die zugewiesene Funktion nicht ersetzt, sondern verdoppelt: Packt ihr beispielsweise Quadrat auf eine der Rücktasten, arbeitet der Standard-Button weiterhin wie gehabt. Somit funktioniert alles wie gehabt, selbst wenn ihr anfangs noch nach altem Muster spielt.

In der Praxis brauchen wir eine Weile, um uns an das Rücktasten-Ansatzstück zu gewöhnen – oder es überhaupt zu benutzen. Für den ersten Test wählen wir Call of Duty: Modern Warfare. Im Getümmel landen unsere Finger zunächst noch auf den Standardtasten – der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. In der Folge zwingen wir uns regelrecht, über die neuen Buttons die Waffe nachzuladen und Abschussserien zu aktivieren. Das Training lohnt sich, denn einige Runden später klappen die Eingaben flüssig und unverkrampft. Nun profitieren wir von den neuen Möglichkeiten.

Klein, aber oho

Gerade bei Shootern bringt die richtige Belegung den großen Vorteil, die Daumen nicht mehr von den Sticks nehmen zu müssen. Dadurch behalten wir immer die Kontrolle, unabhängig von der gewählten Funktion. Das macht zwar nur Sekundenbruchteile aus, aber gerade beim sehr schnellen Modern Warfare macht das mehrfach den Unterschied zwischen abschießen und abgeschossen werden aus.

Ein schnelles Tappen mit Mittel- oder Ringfinger genügt, schon sitzt ein neues Magazin im Sturmgewehr. Ein klarer Druckpunkt erlaubt einen präzisen Einsatz. Das sorgt für ein Plus an Tempo sowie Kontrolle und gibt ein insgesamt besseres Spielgefühl. Klare und hörbare Druckpunkte gefallen ebenso wie die Leichtgängigkeit beider Tasten.

Auch bei Apex Legends zahlt sich das Rücktasten-Ansatzstück aus, denn damit wählen wir Heilobjekte komfortabler aus und setzen sie zudem schneller ein. Bei The Division 2 packen wir den Einsatz des Medikits sowie das Nachladen auf die Zusatztasten. Shooter sind vielleicht das beste, aber natürlich nicht das einzige Beispiel für eine sinnvolle Verwendung. Schließlich ist das Rücktasten-Ansatzstück zu jedem Spiel kompatibel, daher könnt ihr von Autorennen über Action-Adventures bis hin zu Rollenspielen alles ausprobieren.

DualShock 4 - Back Button Attachment Trailer Sony hat für Mitte Februar 2020 eine neue Erweiterung für den DualShock 4 der PS4 angekündigt.

Bleibt am Ende noch die Preisfrage. 40 Euro für zwei Knöpfe erscheint im ersten Moment hoch gegriffen. Das relativiert sich beim Blick auf Controller mit ähnlichen Zusatztasten jedoch schnell. Unter 120 Euro ist praktisch kein solches Gerät zu haben, meist liegen die Kosten noch höher. Natürlich bietet solche Peripherie weitere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. Doch wer lediglich mehr Tasten möchte, kommt mit dem Ansatzstück vergleichsweise günstig weg: Je nach Angebotslage eines DualShock 4 bezahlt ihr zusammen mit dem Ansatz zwischen 90 und 100 Euro.