Die PlayStation 4 aus dem Hause Sony galt ohnehin bereits als die erfolgreichste Konsole dieser Generation. Im Weihnachtsgeschäft konnte dieser nun noch einmal spürbar zulegen und sich damit einer magischen Marke weiter annähern.

Mit großem Vorsprung dominiert die PlayStation 4 die aktuelle Konsolengeneration in Sachen Verkaufszahlen und auch über das zurückliegende Weihnachtsgeschäft dürfte man sich bei Sony durchaus freuen. Das Unternehmen bestätigte nun neue Verkaufszahlen der Heimkonsole - und diese nähern sich mit größeren Schritten einer magischen Marke an.

Vermutlich noch im jungen Jahr 2019 wird die PlayStation 4 nämlich die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen knacken können. Nach dem Weihnachtsgeschäft 2018 liegt man nun jedenfalls ganz offiziell bei 91,6 Millionen verkauften Exemplaren; allein im letzten Quartal bis zum 31. Dezember 2018 sollen noch einmal 5,6 Millionen Konsolen dazu gekommen sein. Zum Vergleich: Im August 2018 lag die Plattform noch bei gut 81 Millionen Verkäufen.

Das letztjährige Weihnachtsgeschäft dürfte damit eines der erfolgreichsten in der Geschichte der PS4 gewesen sein, was natürlich auch den hervorragenden First-Party-Titeln für die Plattform wie God of War oder Spider-Man sowie zahlreichen Third-Party-Blockbustern geschuldet sein dürfte. Spider-Man beispielsweise konnte bis zum 25. November bereits über neun Millionen Mal verkauft werden. Während des Weihnachtsgeschäfts sollen global 50,7 Millionen PS4-Spiele an den Mann bzw. die Frau gebracht worden sein. Den Onlinedienst PlayStation Network nutzten bis November 2018 bereits mehr als 90 Millionen Spieler und Entertainment-Begeisterte.