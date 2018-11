Ohne großes Aufsehen hat Sony eine neue Version der PS4 Pro veröffentlicht. Verbessert wurde ein ziemlich lästiges Problem der Konsole.

Dass die PS4 nach einer längeren Zocksession gefühlt so laut wie ein startendes Flugzeug wird ist gerade bei atmosphärischen Spielen ziemlich lästig. Das hat Sony fünf Jahre nach dem Release der Konsole eingesehen. Auch die PS4 Pro kommt ordentlich ins Keuchen, wenn sie in Betrieb ist. Aber ein Weg um eine ausreichende Belüftung führt nicht am lauten Lüfter vorbei.

Bis jetzt, denn Sony hat still und heimlich eine Revision der PS4 Pro in den Handel gebracht, das die Versionsnummer CUH-7200 trägt. Aktuell ist das leisere Modell nur im Bundle mit Red Dead Redemption 2 erhältlich. Der Unterschied vom alten zum neuen Modell beläuft sich auf 7 Dezibel. Während das bisherige Gerät mit 55 dB schnurrt, beläuft sich die Lautstärke des neuen Lüfters auf 48 dB.

Möglicherweise kommt die leisere PS4 Pro auch schon bald separat ohne Red Dead Redemption 2 auf den Markt. Auf jeden Fall solltet ihr künftig beim Kauf auf die Nummer achten, solltet ihr auf die Lautstärke der Konsole Wert legen.