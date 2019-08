Wer etwas Abwechslung beim Zocken auf der PlayStation 4 notwendig hat, der kann sich im September den DualShock 4 wieder in neuen Farbvarianten zulegen.

Sony sorgt auf der PlayStation 4 weiter für Abwechslung und hat eine neue Kollektion des DualShock-4-Controllers vorgestellt. In gleich vier frischen Farbvarianten wird es den PS4-Controller ab dem kommenden Monat September geben.

Gewissermaßen als Headliner fungiert die Ausführung in Rose Gold, die sogar ihren eigenen Trailer spendiert bekommen hat. Wer sich diesen DualShock 4 zulegt, der darf sich passend dazu im November 2019 auch auf ein Wireless-Headset in der Rose Gold Edition freuen. Dieses bietet alle Features des Wireless-Headset Gold Edition und dazu eine roséfarbene Metallschicht am Bügel mit eingravierten PlayStation-Symbolen auf der Innenseite.

DualShock 4 - Rose Gold Collection Trailer Den DualShock 4 gibt es in Zukunft auch damenfreundlich in Rose-Gold.

Neben der Ausführung in Rose Gold gibt es den DualShock 4 ab September 2019 außerdem in den Farbvarianten: