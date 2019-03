Sony verteilt ein neues System-Update für die PlayStation 4. Das sind die Neuerungen aus den Patch-Notes im Detail.

Ab sofort könnt ihr eure PlayStation 4 auf die Firmware-Version 6.51 aktualisieren. Wie immer stellt sich die Frage, ob damit neue Features auf eure PS4 aufgespielt werden, oder ob sich überhaupt nichts, für den Verbraucher unmittelbar Relevantes ändert. Das Update ist 463,8 Megabyte groß und zwingend notwendig, wollt ihr weiterhin die Online-Funktionen eurer PlayStation nutzen.

Aber was bringt das Firmware-Update überhaupt? Laut Patch-Notes nicht besonders viel. Wie so oft wird lediglich die Systemleistung verbessert. Ein Stabilitäts- und Sicherheits-Update also. Vielleicht entdecken findige Nutzer aber noch die ein oder andere unaufällige Änderung. Das war in der Vergangenheit schon öfter der Fall. Beispielsweise wurden gelegentlich Menüsymbole angepasst oder die Möglichkeit eingebunden, die Funktion der Kreuz- und Kreistaste zu vertauschen.