Neue Ausgabe bestätigt: Termin für The Last of Us 2?

Was sich gerüchteweise zuletzt im Netz bereits abzeichnete, ist nun ganz offiziell: In der kommenden Woche strahlt Sony eine neue Ausgabe des Videoformats "State of Play" aus. Gibt es dann endlich den Release-Termin von The Last of Us: Part II?

Wie Microsoft und Nintendo auch, hat Sony mit "State of Play" mittlerweile ein eigenes Videoformat rund um das Thema PlayStation. Die letzte Ausgabe liegt mittlerweile schon etwas zurück, doch zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass eine weitere Folge unmittelbar bevorstehen könnte. Und genau so ist es auch!

Via PlayStation Blog sowie über soziale Medien machte Sony nun offiziell, dass es in der kommenden Woche eine neue Ausgabe von "State of Play" geben wird. Diese wird am Dienstag, den 24. September um 16:00 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es dann bei uns bereits 22:00 Uhr abends sein.

Für die Show, die über verschiedene Kanäle live ins Netz gestreamt wird, verspricht Sony neue Spielankündigungen ebenso wie neue Eindrücke von den kommenden Titeln der PlayStation Worldwide Studios und andere Updates. Bestätigt ist jedoch auch, dass die PlayStation 5 definitiv noch nicht im Fokus stehen wird; Next-Gen-Neuigkeiten wird es also noch nicht geben.

Stattdessen ist The Last of Us: Part II ein ganz heißer Kandidat für die neue Ausgabe von "State of Play", die laut Sony rund 20 Minuten dauern soll. Zuletzt mehrten sich Berichte über eine ausgiebige Presse-Präsentation und neue Anspielmöglichkeiten für Journalisten. Gut möglich, dass im Stream dann auch endlich ein Release-Termin für das heiß ersehnte Naughty-Dog-Sequel bekannt gegeben wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!