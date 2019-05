PlayStation State of Play

Nach Nintendo und Microsoft strahlt ja mittlerweile auch Sony mit "State of Play" ein eigenes Videoformat rund um die PlayStation aus. Jetzt wurde die zweite Ausgabe angekündigt, und diese wird auch ein komplett neues Spiel mit sich bringen.

Vor einigen Wochen startete Sony etwas überraschend mit "State of Play" ein eigenes Videoformat, das vergleichbar mit der Direct-Konferenz von Nintendo oder "Inside Xbox" von Microsoft ist. Jetzt steht die zweite Folge auf dem Plan, und diese könnte durchaus interessant werden.

Wie Sony nun verkündete, wird die nächste "State of Play" am Donnerstag, den 09. Mai 2019 über die Bühne gehen; bei uns wird es aufgrund der Zeitverschiebung dann aber bereits Mittwoch, der 10. Mai 2019 um 0:00 Uhr nachts sein. Ob ihr dafür aufsteht, müsst ihr wissen, denn die Ausgabe soll mit zehn Minuten Dauer recht kurz ausfallen.

Das muss aber nicht heißen, dass die neue Folge uninteressant wird. Laut Sony wird nämlich ein komplett neues Spiel während des Showcase vorgestellt, von dem wir aktuell aber noch gar nicht wissen, worum es sich handeln mag. Daneben wird zudem auch das PS4-Remake des Klassikers MediEvil einen größeren Auftritt haben; um den Titel war es seit Ende 2018 nach der Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers relativ ruhig geworden.

Sony selbst schließt im Übrigen aus, dass in der neuen Ausgabe von "State of Play" die unlängst mit ersten Details versehene PlayStation 5 thematisiert wird. Hofft ihr ausschließlich auf Infos zur Next-Gen-Konsole, dann muss euch der Showcase also nicht sonderlich kümmern.

Bleibt abzuwarten, ob es vielleicht noch die ein oder andere zusätzliche Überraschung gibt. Beispielsweise ließ Hideo Kojima ja durchblicken, dass er an einem neuen Trailer zu Death Stranding arbeite. Vielleicht gibt es diesen ja noch in der laufenden Woche zu sehen und offenbart im Idealfall auch noch den Release-Termin? Wir halten euch auf dem Laufenden!