Zum letzten Mal im Jahr 2019 versorgt uns Sony mit Neuigkeiten, Ankündigungen und Updates zu Spielen im Rahmen einer State-of-Play-Präsentation.

Ein letztes Mal in diesem Jahr wird Sony in einer State of Play live Neuigkeiten rund um aktuelle und kommende Spiele für die PlayStation 4 enthüllen. Die vierte Episode wird am 10. Dezember um 15 Uhr ausgestrahlt. In der Ankündigung ist auch explizit von Neuankündigungen die Rede. Den Stream könnt ihr euch auf Twitch, YouTube, Facebook oder direkt hier auf Gameswelt ansehen.

Eingeplant werden etwa 20 Minuten rund um Enhüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen und neues Gameplay-Material. Sony weißt aber ausdrücklich darauf hin, dass keine Informationen rund um Next-Gen-Hardware- oder Spiele zu erwarten sind, nicht, dass diese zu erwarten gewesen wären.

Möglicherweise sehen wir dafür aber neues Material zu The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima und einiger anderer, kleinerer Titel. Über welche Ankündigungen und Enthüllungen würdet ihr euch am meisten freuen?