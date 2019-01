Für manch einen mag die Anschaffung einer Heimkonsole durchaus einen finanziellen Kraftakt darstellen. Das dürfte wohl auch bei einem 19-Jährigen aus Frankreich so gewesen sein, der sich kreativ zeigt und eine dreiste Masche einsetzte, um kostengünstig an ein Exemplar der PS4 zu kommen.

Häufig sind PS4, Xbox One und Konsorten im Rahmen von Angeboten rabattiert zu haben, insbesondere da die aktuelle Konsolengeneration ja eher auf ihr Ende zusteuert. Trotzdem sind auch diese Preise für den ein oder andere nur schwer zu stemmen. Im Osten Frankreichs hat sich daher nun ein 19-Jähriger durchaus kreativ gezeigt, um seine Finger an eine PlayStation 4 zu kommen.

In einem Geschäft in Frankreich war die begehrte Konsole mit einem Preisschild von 340 Euro ausgezeichnet, doch schlussendlich berappte der dreiste Teenager für die PS4 dann nur 9,29 Euro. Wie? Er legte die Konsole kurzerhand in der Obst- und Gemüse-Abteilung auf eine Waage, ließ sich für das zugehörige Gewicht und ein unbekanntes Produkt seiner Wahl ein entsprechendes Etikett heraus. Mit der umetikettierten Ware steuerte anschließend eine Selbstbedienungskasse an und marschierte mit der Konsole für 9,29 Euro aus dem Laden.

Das Verrückte daran: Die illegale Masche funktionierte und der Täter in Motbéliard wäre vermutlich sogar unerkannt entkommen. Aber wie so oft konnte auch der 19-Jährige den Hals offenbar nicht voll genug bekommen. Dieser wollte daraus nämlich offenbar ein Geschäft machen und hat sich nach dem erfolgreichen Versuch, der bereits Mitte September über die Bühne ging, einen Tag später erneut im Supermarkt eingefunden, um die Tat zu wiederholen. Dieses Mal wurde er jedoch dabei erwischt.

Jetzt wurde der Teenager dafür verurteilt: zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung.